[1]王 秉 吴 超 黄 浪.一种基于安全信息的安全行为干预新模型:S-IKPB 模型[J].情报杂志,2018,(12):140.
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一种基于安全信息的安全行为干预新模型:S-IKPB 模型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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140
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A New Safety & Security Behavior Intervention Model Based onSafety & Security-Related Information: S-IKPB Model
- 作者:
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王 秉 吴 超 黄 浪
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中南大学资源与安全工程学院 中南大学安全理论创新与促进研究中心
- 关键词:
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安全信息 安全行为 S-IKPB 模型 S-IEC 要素 S-BCCEI 模式
- 摘要:
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[目的/ 意义]安全信息是对人的安全行为具有控制作用的元素。 因此,开展基于安全信息的安全行为干预新模型的研究科学可行,其对安全行为干预具有十分重要的理论与现实意义。 [方法/ 过程]扼要解释安全信息、安全行为与安全行为干预 3 个基本概念。 基于此,借鉴设计科学的基本方法步骤,构建一种基于安全信息的安全行为干预的理论模型,即“安全信息―安全知识―安全认识―安全行为(S-IKPB)冶模型,并解析其理论层面的内涵。 在此基础上,分析 S-IKPB 模型实施的基本要素与方法。 [结果/ 结论]研究发现,S-IKPB 模型的中心思想是运用安全信息控制安全行为主体的安全行为,其应用实施的基本要素是 S-IEC 要素,其应用实施的基本方法是 S-BCCEI 模式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01