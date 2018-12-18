[目的/ 意义]安全信息是对人的安全行为具有控制作用的元素。 因此,开展基于安全信息的安全行为干预新模型的研究科学可行,其对安全行为干预具有十分重要的理论与现实意义。 [方法/ 过程]扼要解释安全信息、安全行为与安全行为干预 3 个基本概念。 基于此,借鉴设计科学的基本方法步骤,构建一种基于安全信息的安全行为干预的理论模型,即“安全信息―安全知识―安全认识―安全行为(S-IKPB)冶模型,并解析其理论层面的内涵。 在此基础上,分析 S-IKPB 模型实施的基本要素与方法。 [结果/ 结论]研究发现,S-IKPB 模型的中心思想是运用安全信息控制安全行为主体的安全行为,其应用实施的基本要素是 S-IEC 要素,其应用实施的基本方法是 S-BCCEI 模式。