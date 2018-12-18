[1]唐雪梅 赖胜强.情绪化信息对舆情事件传播的影响研究[J].情报杂志,2018,(12):124.
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情绪化信息对舆情事件传播的影响研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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124
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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The Influence of Emotional Information on the Spread of Public Opinion Events
- 作者:
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唐雪梅 赖胜强
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西南政法大学商学院 重庆理工大学管理学院
- 关键词:
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网络舆情 情绪 舆情传播 意见领袖 情绪化信息 理性信息
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络舆情是民众生产的信息,主要表达自身的观点和认识,情绪化是网络舆情信息表达的显著特征之一。 为了进一步了解舆情信息的情绪化对舆情事件传播的影响,用 2 个研究分别探讨了爆料者情绪和评论者情绪对受众转发舆情事件意愿的影响。 [方法/ 过程]用意见领袖、普通网民和情绪、理性舆情信息的组间设计,直接对比微博点评信息特性(情绪、理性)下微博转发。 [结果/ 结论]结果发现意见领袖情绪化舆情爆料和普通大众理性舆情爆料更具传播性,众多评论者表现出的群体情绪能促进舆情事件传播。
更新日期/Last Update:
1900-01-01