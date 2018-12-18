[目的/ 意义]网络舆情是民众生产的信息,主要表达自身的观点和认识,情绪化是网络舆情信息表达的显著特征之一。 为了进一步了解舆情信息的情绪化对舆情事件传播的影响,用 2 个研究分别探讨了爆料者情绪和评论者情绪对受众转发舆情事件意愿的影响。 [方法/ 过程]用意见领袖、普通网民和情绪、理性舆情信息的组间设计,直接对比微博点评信息特性(情绪、理性)下微博转发。 [结果/ 结论]结果发现意见领袖情绪化舆情爆料和普通大众理性舆情爆料更具传播性,众多评论者表现出的群体情绪能促进舆情事件传播。