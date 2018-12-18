[目的/ 意义]从精准扶贫的业务情境特征出发,探究该情境中政务信息资源共享的管理行为框架构建。[方法/ 过程]在文献分析的基础上构建出政务信息资源“汇聚-融合-共建冶的三阶段管理行为框架,并对贵州省“扶贫云冶建设过程中的管理行为特征进行归纳。 [结果/ 结论]案例分析从信息资源及行政权力两大管理对象入手,识别并探讨相关管理行为在三个生命周期中的变化,分析结果呈现出不同阶段共享管理行为的侧重点,为政务信息资源管理实践的可持续发展提供了理论基础及实践依据。