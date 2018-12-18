[1]宋 懿 洪学海 孙嘉睿.精准扶贫情境中政务信息资源共享的管理行为框架研究―――以贵州省“扶贫云冶项目为例[J].情报杂志,2018,(12):188.
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精准扶贫情境中政务信息资源共享的管理行为框架研究―――以贵州省“扶贫云冶项目为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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188
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Management Behavior Framework of Government InformationResources Sharing in Targeted Poverty Alleviation
- 作者:
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宋 懿 洪学海 孙嘉睿
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中国人民大学信息资源管理学院 数据工程与知识工程教育部重点实验室 中国科学院计算技术研究所信息技术战略研究中心
- 关键词:
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精准扶贫 政务信息资源 信息共享 业务情境 管理行为 行为框架
- 摘要:
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[目的/ 意义]从精准扶贫的业务情境特征出发,探究该情境中政务信息资源共享的管理行为框架构建。[方法/ 过程]在文献分析的基础上构建出政务信息资源“汇聚-融合-共建冶的三阶段管理行为框架,并对贵州省“扶贫云冶建设过程中的管理行为特征进行归纳。 [结果/ 结论]案例分析从信息资源及行政权力两大管理对象入手,识别并探讨相关管理行为在三个生命周期中的变化,分析结果呈现出不同阶段共享管理行为的侧重点,为政务信息资源管理实践的可持续发展提供了理论基础及实践依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01