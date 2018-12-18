[目的/ 意义]技术会聚是当前技术演变发展的突出特征。 鲜有学者对技术会聚的模式进行探索。 弄清技术会聚模式有利于指导发明者探索或开发新技术,促进会聚技术创新成果涌现。 [方法/ 过程]从技术元构成及技术元间组合关系入手,对技术会聚模式进行识别,并辨识会聚过程中的核心技术元。 将 4 位 IPC 代码视为技术元,将IPC 代码间的共现关系视为会聚关系,定义了 n-元会聚技术及技术会聚模式,并运用熵和结合力指标辨识会聚过程中的核心技术元和潜在重要技术元。 [结果/ 结论]以储能领域为例的测度结果表明:近一半的储能技术发明源自技术会聚,2-元及 3-元会聚发明占比最高,说明技术元间的会聚规模不是太大;储能领域技术会聚的模式主要是探索性会聚和利用性会聚,即会聚发明主要源自技术元间二元组合或重组关系的探索,而新颖性会聚和开拓性会聚占比很小;储能领域技术能力呈现不均衡分布,技术元在会聚过程中的作用处于动态变化过程中。