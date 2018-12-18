[目的/ 意义]近些年来,智库影响力问题日益受到国内外理论界和实务界的广泛关注,对比分析国内外研究进程,有助于为后续智库影响力研究提供有益参考,以此推动中国特色新型智库理论体系完善。 [方法/ 过程]运用 CiteSpace V 对国内外 414 篇最新研究成果进行可视化计量分析,利用关键词共现分析和突现词分析等方法剖析国内外研究前沿和热点。 [结果/ 结论]国外研究对象从对区域智库的关注逐步转为对专业类别智库的深入,医疗科学和教育等新兴学科也一并成为前沿研究话题;国内研究前沿涌现以 2015 年为分水岭,2015 年前,关注智库、智库影响力内涵和影响力表现,2015 年后相关研究在研究对象和方法上均呈现多元化发展。