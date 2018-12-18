[1]李韵婷 郑纪刚 张日新.国内外智库影响力研究的前沿和热点分析―――基于 CiteSpace 吁的可视化计量[J].情报杂志,2018,(12):78.
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国内外智库影响力研究的前沿和热点分析―――基于 CiteSpace 吁的可视化计量()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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78
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Frontier and Hot Spot Analysis of Research on Influence ofThink Tanks at Home and Abroad―――Visual Measurement based on CiteSpace V
- 作者:
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李韵婷 郑纪刚 张日新
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华南农业大学人文社会科学处 华南农业大学经济管理学院
- 关键词:
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智库影响力 中国特色新型智库 知识图谱 文献计量学 CiteSpace
- 摘要:
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[目的/ 意义]近些年来,智库影响力问题日益受到国内外理论界和实务界的广泛关注,对比分析国内外研究进程,有助于为后续智库影响力研究提供有益参考,以此推动中国特色新型智库理论体系完善。 [方法/ 过程]运用 CiteSpace V 对国内外 414 篇最新研究成果进行可视化计量分析,利用关键词共现分析和突现词分析等方法剖析国内外研究前沿和热点。 [结果/ 结论]国外研究对象从对区域智库的关注逐步转为对专业类别智库的深入,医疗科学和教育等新兴学科也一并成为前沿研究话题;国内研究前沿涌现以 2015 年为分水岭,2015 年前,关注智库、智库影响力内涵和影响力表现,2015 年后相关研究在研究对象和方法上均呈现多元化发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01