[目的/ 意义]突发事件网络舆情应对是新时代党和政府面临的重要理论和实践课题。 新时代要求党和政府机构及社会管理者要把握不同舆情传播阶段的演化特征,以科学处置和应对舆情。 [方法/ 过程]运用案例研究法,通过对突发事件中四类典型应对案例进行分析,把握其舆情走势和应对特征,并在此基础上分阶段提出网络舆情应对策略和工作重点。 [结果/ 结论]基于网络舆情演化阶段的形成期、扩散期、爆发期和消弭期,创新性地提出坚持“以网民为中心冶,掌握真相、媒体联动和积极解决合理诉求等应对策略。