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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
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56
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2018-12-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
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The Evolution of the Intellectual Property Management Strategy of ChineseMNCs-Based on the Comparison of Two Enterprise Cases
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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01