[目的/ 意义]无人驾驶汽车作为未来汽车的发展方向,深入挖掘其技术主题及发展趋势,对于精准了解技术动态、把握发展机会、科学制定战略规划具有重要意义。 [方法/ 过程]以德温特专利数据库为数据源,利用引入技术词语境 IPC 的 WI-LDA 主题模型提取技术词,挖掘出专利文本中隐含的主题内容,并结合主题强度指标从宏观与微观两个角度对各技术主题研究热度与发展态势进行深入分析。 [结果/ 结论]研究表明:在宏观方面,路径规划、转向控制、防撞和车道保持技术主题是目前研究热点;在微观方面,各技术主题研究已从无序发展到有序,且定位与测距、通讯、制动控制、转向控制、车道保持和智能巡航控制主题强度有上升趋势,是今后重点发展方向。