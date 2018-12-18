[目的/ 意义]从内容层面深入挖掘微博舆情演化过程,根据主题和情绪的相互作用实时预测舆情变化,帮助政府及利益相关者快速地应对舆情。 [方法/ 过程]以 Python 为工具采集并整理数据,运用 Word2vec 模型识别文章主题特征,利用情感词典以及情绪分析技术对文章评论进行情绪分析。 [结果/ 结论]信息发布的及时性和透明性影响着微博舆情的发展趋势和网民的情绪,高涨的情绪则会促使主题内容倾向于网民的关注点,消息闭塞和极端情绪使得网民迫切希望了解真相,容易导致其轻信并传播不实消息。 主题诱发情绪,情绪引导微博舆情演化进而催生主题,主题和情绪的相互作用推动了微博舆情各个阶段的演化。