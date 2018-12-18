[目的/ 意义]人文社会科学学术专著的评价需求越来越大,但问题日益尖锐,尽快改进并完善学术专著评价方法的呼声愈加强烈。 互联网的兴起和海量数据的涌现,为科学计量指标评价学术专著影响力提供了可能。 [方法/ 过程]根据评价指标体系的构建原则,以传统科学计量指标和补充计量指标为基础,尝试构建了人文社会科学学术专著影响力评价指标体系,该指标体系包括 5 个二级指标、26 个三级指标,并采用专家打分法确定了评价指标体系的权重。 [结果/ 结论]要保障评价指标体系切实可行,必须做好组织、运行、监督机制等方面的建设,进一步完善学术专著评价的实现机制。