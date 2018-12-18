[1]姜春林 魏庆肖.融合补充计量指标的人文社科专著影响力评价指标体系研究[J].情报杂志,2018,(12):65.
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融合补充计量指标的人文社科专著影响力评价指标体系研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年12期
- 页码:
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65
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Construction of Influence Evaluation Indicators System Embodied Altmetrics ofAcademic Monographs in Humanities and Social Sciences
- 作者:
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姜春林 魏庆肖
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大连理工大学 科学学与科技管理研究所暨 WISE 实验室
- 关键词:
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人文社会科学 学术专著 补充计量指标 评价体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]人文社会科学学术专著的评价需求越来越大,但问题日益尖锐,尽快改进并完善学术专著评价方法的呼声愈加强烈。 互联网的兴起和海量数据的涌现,为科学计量指标评价学术专著影响力提供了可能。 [方法/ 过程]根据评价指标体系的构建原则,以传统科学计量指标和补充计量指标为基础,尝试构建了人文社会科学学术专著影响力评价指标体系,该指标体系包括 5 个二级指标、26 个三级指标,并采用专家打分法确定了评价指标体系的权重。 [结果/ 结论]要保障评价指标体系切实可行,必须做好组织、运行、监督机制等方面的建设,进一步完善学术专著评价的实现机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01