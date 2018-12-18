[目的/ 意义]研究前沿探测是科学计量学的重要研究领域,引文分析作为进行研究前沿探测的常用方法对于识别研究前沿具有重要的作用。 利用同一组高被引文献对研究前沿探测中常用的耦合分析与共被引分析两种方法进行比较研究。 [方法/ 过程]首先,提取一组新近的高被引文献作为核心文献。 然后,通过核心文献与其被引文献进行耦合分析,通过核心文献及其施引文献进行共被引分析,进而分别构建研究前沿领域。 最后,通过研究前沿探测中的新颖性、成长性、潜力值三个特征,对两种方法的研究前沿探测结果进行分析。 [结果/ 结论]通过对科学计量学领域的研究前沿特征的分析,共被引分析能够获得更新、更具潜力的研究前沿,而耦合分析则能够获得相对较为成熟的成长性较高的研究前沿。