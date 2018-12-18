[目的/ 意义]为提升国家创新能力、促进经济的持续发展,英国于 2010 年启动建设国家科技创新智库―――弹射中心,弹射中心的成功建设奠定了英国全球创新领导者的地位。 弹射中心的发展经验对于中国建设国家技术创新中心具有重要的借鉴意义。 [方法/ 过程]引入高分子化学中的自由基聚合理论,在分析其适用性的基础上,对英国弹射中心的创新主体、战略目标与组织定位、创新生态环境等进行了深入研究,并以其治理机制和建设经验为借鉴,对中国建设国家技术创新中心提出了对策建议。 [结果/ 结论]政府、高校/ 科研院所、企业是弹射中心建设的3 类功能性单体;弹射中心的战略定位和组织目标是引发剂;优良的创新生态环境是适宜的反应条件,最终形成弹射中心共聚物。