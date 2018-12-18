[目的/ 意义]近年基因治疗药物陆续进入商业化阶段,我国批准了世界首款基因治疗药物,但是基因治疗产业却面临因专利不足导致的发展瓶颈,因此有必要对中国基因治疗产业竞争力进行全面评估,为实现新突破提出针对性建议。 [方法/ 过程]以全球基因治疗专利为数据样本,从国家综合竞争力、研发机构实力和技术储备三方面对中国基因治疗领域的发展现状展开分析。 [结果/ 结论]研究表明,中国是基因治疗领域的技术活跃者,但是专利数量和质量都存在不足;中国专利权人以高校为主,研发效率有待提升;中国基因治疗领域以抗肿瘤为主,未来基于CRISPR 技术的基因治疗方案是潜在发展机会。 基于上述判断,针对我国基因治疗产业在技术追赶、专利布局、产业发展和融资渠道等方面提出具体建议。