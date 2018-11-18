[目的/ 意义]通过专利的被引数据,分析不同城市及产业间知识溢出的特征,对于技术激励宏观政策的制定以及促进区域集群创新规模效应的形成具有重要意义。 [方法/ 过程]以美国专利数据为基础,采用负二项估计方法研究知识溢出效应,结合地理距离和产业集群的固定效应,建立专利被引数量引力模型,研究距离的衰减和产业集群对知识溢出模式的影响。 [结果/ 结论]研究结果表明:地理距离的衰减有利于知识溢出;产业集群对知识溢出有积极作用。 进一步研究表明,产业集群与地理距离具有相互补偿效应,说明知识溢出所表现出的地理邻近和产业邻近可以通过相似的溢出机制展开。 最后文章根据研究结果提出了相关政策建议。