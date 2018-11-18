[1]钟曼丽 杨宝强.社会智库创新建设:外部协同及其内部运行机制的二维视角[J].情报杂志,2018,(11):36.
点击复制
社会智库创新建设:外部协同及其内部运行机制的二维视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年11期
- 页码:
-
36
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
-
Innovation and Construction of Social Think Tank:Two Dimensional Perspectiveson External Synergy and Its Internal Operation Mechanism
- 作者:
-
钟曼丽 杨宝强
-
海南师范大学经济与管理学院 海口 571158
- 关键词:
-
社会智库 智库建设 协同思维 运行机制
- 摘要:
-
[目的/ 意义]社会智库相对于官方或半官方智库而言,对决策问题的研究态度更客观,价值取向更中立。但长期处于边缘境地,也导致其在发展中面临诸多障碍。 因此,创新社会智库建设既可推动其决策咨询优势的发挥,亦可完善中国特色新型智库体系。 [方法/ 过程]从外部协同和内部运行机制的视角来探讨社会智库创新建设。外部协同由官方智库、高校智库、国外智库和企业构成,四类主体与社会智库间形成了优势互补的协同体系。 在协同合作下,构建了社会智库运行机制框架。 运行机制内各“子机制冶在社会智库建设中具有较强的调节功能、动力支持功能以及联系与沟通功能。 [结果/ 结论]强化外部协同,完善内部运行机制可从整体上推进社会智库建设。 在此背景下,进一步推进社会智库创新建设,一是要明确社会智库定位;二是要完善人才结构,促推“精细化冶研究;三是构建内部筹资机构,完善资金管理;四是避免形式主义,注重内容建设。
更新日期/Last Update:
1900-01-01