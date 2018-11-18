[目的/ 意义]社会智库相对于官方或半官方智库而言,对决策问题的研究态度更客观,价值取向更中立。但长期处于边缘境地,也导致其在发展中面临诸多障碍。 因此,创新社会智库建设既可推动其决策咨询优势的发挥,亦可完善中国特色新型智库体系。 [方法/ 过程]从外部协同和内部运行机制的视角来探讨社会智库创新建设。外部协同由官方智库、高校智库、国外智库和企业构成,四类主体与社会智库间形成了优势互补的协同体系。 在协同合作下,构建了社会智库运行机制框架。 运行机制内各“子机制冶在社会智库建设中具有较强的调节功能、动力支持功能以及联系与沟通功能。 [结果/ 结论]强化外部协同,完善内部运行机制可从整体上推进社会智库建设。 在此背景下,进一步推进社会智库创新建设,一是要明确社会智库定位;二是要完善人才结构,促推“精细化冶研究;三是构建内部筹资机构,完善资金管理;四是避免形式主义,注重内容建设。