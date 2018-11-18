[目的/ 意义]探究重大疾病在线救助社交舆情事件中受众情绪反转的影响因素及相互作用机理,为规范重大疾病在线求助行为、全面促进社会信任和有效干预社交舆情反转提出可供参考的意见和建议。 [方法/ 过程]以重大疾病在线救助的典型案例“罗一笑事件冶为实证研究对象,基于新浪微博相关议题的文本信息,基于开放性编码、主轴编码和选择性编码的 3 级扎根分析流程提炼出舆情信源框架机制、受众信源信息中枢处理机制、受众情绪边缘形成机制、匹配调节机制和受众情绪反应机制等 5 个关键环节并构建情绪反转形成机理的理论模型。 [结果/ 结论]重大疾病在线救助社交舆情事件中受众情绪反转的形成过程受到来自于个体、媒体和政府等诸多因素的影响,求助者优化求助策略和规范求助行为、社交媒体强化职业素养与疏通消极情绪、政府建立健全审查、追责与补偿机制等多方合力方能科学、有序地管控舆情反转现象。