[目的/ 意义]技术创新的频繁发生和网络的复杂多变,决定了多角度分析技术创新网络演化的重要性,基于多维度创新网络的演化分析有助于研究人员更加深刻地洞察技术创新网络的演化过程。 [方法/ 过程]将动态网络分析方法和专利信息相结合,构建技术创新网络演化测度模型,对不同阶段的增强现实技术创新合作网络、知识网络、主体分布网络的整体结构和关键节点进行多视角测度,观察网络规模、网络关联程度、网络集中度、主体合作能力、研发实力、布局范围、技术热点和重要区域的动态演化过程。 [结果/ 结论]分析结果验证了技术创新网络演化测度模型的有效性,揭示了网络动态演化的规律和路径。