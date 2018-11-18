[目的/ 意义]大数据时代,档案数据作为术语的独立性越来越显著,被使用或引用的频率越来越高,大有替代档案信息之势,这迫使我们不得不重新思考数据与信息关系,重新认识档案数据概念在大数据时代的发展。 [方法/ 过程]依据数据、信息的基本概念和理论,在分析与反思二者关系的基础上,探讨大数据时代数据与信息内涵、外延以及价值关系演化,以此为基础重新定位档案数据概念。 [结果/ 结论]大数据时代,档案数据内涵更加丰富,外延不断拓展,价值得到重构,从而推动档案数据管理的转型。