[1]于 英 香.从数据与信息关系演化看档案数据概念的发展[J].情报杂志,2018,(11):150.
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从数据与信息关系演化看档案数据概念的发展()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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150
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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The Development of the Concept of Archive Data from the Evolution of theRelationship between Data and Information
- 作者:
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于 英 香
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上海大学图书情报档案系 上海 200444
- 关键词:
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大数据 信息 档案数据 数据管理 价值重构
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据时代,档案数据作为术语的独立性越来越显著,被使用或引用的频率越来越高,大有替代档案信息之势,这迫使我们不得不重新思考数据与信息关系,重新认识档案数据概念在大数据时代的发展。 [方法/ 过程]依据数据、信息的基本概念和理论,在分析与反思二者关系的基础上,探讨大数据时代数据与信息内涵、外延以及价值关系演化,以此为基础重新定位档案数据概念。 [结果/ 结论]大数据时代,档案数据内涵更加丰富,外延不断拓展,价值得到重构,从而推动档案数据管理的转型。
更新日期/Last Update:
1900-01-01