[目的/ 意义]科技协同需要通过社会网络来交流知识,引导科学研究产生更大的影响力,因此寻找知识扩散的规律变得越来越重要。 社会网络的节点关联度和位势导致节点间虚拟距离的产生,使得客观描述知识搜寻进程成为可能。 现有的知识搜寻策略不适合用于处理跨领域、多学科和多个复杂研制生产协作环节的科研协同,因为其忽略了由于知识相关性的动态不确定性所带来的知识位势的动态可变性。 [方法/ 过程]提出了一种改进的智能策略,首次考虑了社会网络节点知识特征判定的非结构化难题,分析不同主体的知识位势发生此消彼长的变化和反馈过程,通过动态优化知识搜寻的进程,解决了知识位势的动态可变性对知识搜寻所带来的干扰。 [结果/ 结论]与以往的静态策略相比,该研究同时考虑社会网络节点的相对虚拟距离和知识特征判定,为不确定条件下知识搜寻的智能规划提供了一种新思路,以利于知识搜寻进程的改善。