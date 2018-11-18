[1]邢福元 常 春.基于生态学视角的叙词表概念多样性研究[J].情报杂志,2018,(11):186.
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基于生态学视角的叙词表概念多样性研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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186
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Concept Diversity of Thesauri Based on Ecology
- 作者:
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邢福元 常 春
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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叙词表 叙词表概念 生态学 物种多样性
- 摘要:
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[目的/ 意义]在叙词表的新建与更新维护的过程中,概念的选取与概念间关系的确定尤为重要,通过对概念特征的研究,可以更好的发挥叙词表在信息组织和检索中的作用。 [方法/ 过程]在借鉴生态学物种多样性原理的基础上,从数量特征、系统性特征、分布及影响特征、计量特征四个方面进行论述,将概念特征与物种多样性特征进行对应。 [结果/ 结论]得出叙词表概念具有多样性的结论,包括概念多样性与稳定性的关系、概念多样性的限度、概念多样性的应用等方面。
更新日期/Last Update:
1900-01-01