[目的/ 意义]在叙词表的新建与更新维护的过程中,概念的选取与概念间关系的确定尤为重要,通过对概念特征的研究,可以更好的发挥叙词表在信息组织和检索中的作用。 [方法/ 过程]在借鉴生态学物种多样性原理的基础上,从数量特征、系统性特征、分布及影响特征、计量特征四个方面进行论述,将概念特征与物种多样性特征进行对应。 [结果/ 结论]得出叙词表概念具有多样性的结论,包括概念多样性与稳定性的关系、概念多样性的限度、概念多样性的应用等方面。