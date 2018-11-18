[目的/ 意义]国际河流导致的地缘性竞争屡屡出现,现有的国际淡水争端数据由俄勒冈州立大学开发并维护,数据集之间相互分离,互操作困难,难以高效支持知识的复用与共享。 而基于分面本体的 RDF 存储格式能实现实体关联,凸显检索和可视化优势。 [方法/ 过程]基于前期研究中构建的国际淡水争端分面分类词表,采用 prot佴g佴工具构建国际淡水争端分面本体,并运用图数据库实现对分面本体知识的存储以及可视化。 以国际淡水争端分面分类框架为基础,综合俄勒冈州立大学创建的国际河流水争端数据库(TFDD)中针对所有国际河流建立的数据集合,完成分面本体的模式设计和知识构建。 采用 GraphDB 图数据库实现对 RDF 数据的知识存储、SPARQL 查询以及可视化。 [结果/ 结论]最终实现了对国际淡水争端数据的关联存储、可视化与高效检索,有效支撑了知识的复用和共享,并为后续分面分类检索系统的开发奠定基础。