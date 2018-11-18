[目的/ 意义]信息时代,安全管理信息系统对安全管理工作的重要性不断得到关注,但它仍是一个相对新的研究主题。 显然,回顾与分析 Web of Science 数据库中的安全管理信息系统研究文献,既可进一步深化安全管理信息系统研究实践工作,亦可对国内安全管理信息系统研发产生重要启示。 [方法/ 过程]运用文献分析法与内容分析法,对 Web of Science 数据库中的安全管理信息系统研究典型文献进行多维总结与深度分析。 [结果/ 结论]研究发现,目前安全管理信息系统研究主要集中在安全管理信息系统的开发缘由、开发依据、总体理论框架与筛选评价等方面。 在国内,科学层面的安全管理信息系统研发研究尚处于起步阶段,国际相关研究可为国内安全管理信息系统研发提供重要参考。