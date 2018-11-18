[目的/ 意义]言词情报具有相当的不确定性、不稳定性、易失真性。 国内对言词情报搜集偏误之针对性研究尚显不足。 探究言词情报搜集中可能存在的偏误,有助于强化对此类偏误的认知,提升言词情报搜集的准确性。[方法/ 过程]首先阐明情报的分类,言词情报的概念与特征,然后对言词情报搜集过程中可能存在的偏误及其表征进行分析,最后提出应对上述偏误的规制措施。 [结果/ 结论]记忆的可构建性、情报搜集人员的情感偏向以及言词情报的语言框架等都可能导致言词情报搜集产生偏误,需要从观念层面强化对言词情报搜集偏误规制的认知;从制度层面规范言词情报的搜集程序,制定规范性制度和操作性指南;借助于技术性力量予以辅助等。