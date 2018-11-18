[目的/ 意义]科学数据与科学论文一样,被视为重要的科研产出,是一种具有潜在经济价值的战略资源,同时是政府机构、科研单位和企业制定规划、做出决策的重要参考资料,对促进科技创新和国家发展具有重要作用。[方法/ 过程]以科学数据为研究对象,探究科学数据开放共享保障机制,包括政策法规建设、组织服务、技术支持、资金支持,然后基于系统动力学模型描述各保障因素的作用机理,利用 Vensim PLE 进行仿真模拟。 [结果/ 结论]由仿真结果可知,模型很好地模拟了科学数据开放共享的过程,进一步调参分析揭示:政策法规建设、组织服务、技术支持、资金支持变量都对科学数据的开放共享量有正向影响。