[1]是 沁 储节旺.基于系统动力学的科学数据开放共享保障机制研究[J].情报杂志,2018,(11):143.
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基于系统动力学的科学数据开放共享保障机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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143
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Security Mechanism for Scientific Data Opening and Sharing:a Study Based on System Dynamics
- 作者:
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是 沁 储节旺
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210046;2. 安徽大学管理学院 合肥 230601
- 关键词:
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科学数据 开放共享 系统动力学 数据管理
- 摘要:
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[目的/ 意义]科学数据与科学论文一样,被视为重要的科研产出,是一种具有潜在经济价值的战略资源,同时是政府机构、科研单位和企业制定规划、做出决策的重要参考资料,对促进科技创新和国家发展具有重要作用。[方法/ 过程]以科学数据为研究对象,探究科学数据开放共享保障机制,包括政策法规建设、组织服务、技术支持、资金支持,然后基于系统动力学模型描述各保障因素的作用机理,利用 Vensim PLE 进行仿真模拟。 [结果/ 结论]由仿真结果可知,模型很好地模拟了科学数据开放共享的过程,进一步调参分析揭示:政策法规建设、组织服务、技术支持、资金支持变量都对科学数据的开放共享量有正向影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01