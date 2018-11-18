[目的/ 意义]基于情绪即社会信息的视角,研究网络集体行为意向的情绪感染路径,以期为规范与治理不确定信息情境中的网络集体行为提供理论依据与实践指南。 [方法/ 过程]通过调研网络社交媒介的常访问用户,共收集到的 394 份有效问卷。 对所得数据展开统计分析、模型拟合与验证分析,探究与剖析网络集体行为意向蔓延的情绪感染路径。 [结果/ 结论]在网络情境中,情绪感染并不能直接作用于网络集体行为意向;而是通过情绪体验的无意识感染路径与信息感知的有意识社会比较路径影响网络集体行为意向的表达;信息感知同时还是情绪体验影响网络集体行为意向的重要认知路径,在其中发挥部分中介效应。 研究启示,应及时矫正网民群体的信息感知失误与情绪体验偏激,以规范网络集体行为的健康发展。