[目的/ 意义]谷歌数字图书馆在美国获得合法判决,对推动数字图书馆跨越式发展产生了深远意义,也为出版业和数字化产业转型升级注入新的活力,尤其在终审合法中起到关键作用的四因素检测法,值得我国著作权法合理使用条款充分借鉴。 [方法/ 过程]笔者通过回顾 Google Library 版权之争的发展历程,对 Google Library 终审合法进行判例研究,深入分析四因素检测法在 Google Library 在美国终获合法判决中的重要意义。 [结果/ 结论]通过Google Library 终审合法蕴含的经验启示,提出在我国数字图书馆建设中亟需在著作权法中引入四因素检测法、推广著作权集体管理制度、充分开发利用开放存取资源等有益举措。