[1]沈 洋 熊 星.基于四因素检测法的 Google Library终审合法判例研究[J].情报杂志,2018,(11):173.
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基于四因素检测法的 Google Library终审合法判例研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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173
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Legal Judgment of Google Library Final Trial Basedon Four-factor Detection Method
- 作者:
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沈 洋 熊 星
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1. 遵义医科大学 遵义 563003; 2. 贵州省教育厅 贵阳 550003
- 关键词:
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谷歌数字图书馆 版权法 终审合法 四因素检测法
- 摘要:
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[目的/ 意义]谷歌数字图书馆在美国获得合法判决,对推动数字图书馆跨越式发展产生了深远意义,也为出版业和数字化产业转型升级注入新的活力,尤其在终审合法中起到关键作用的四因素检测法,值得我国著作权法合理使用条款充分借鉴。 [方法/ 过程]笔者通过回顾 Google Library 版权之争的发展历程,对 Google Library 终审合法进行判例研究,深入分析四因素检测法在 Google Library 在美国终获合法判决中的重要意义。 [结果/ 结论]通过Google Library 终审合法蕴含的经验启示,提出在我国数字图书馆建设中亟需在著作权法中引入四因素检测法、推广著作权集体管理制度、充分开发利用开放存取资源等有益举措。
更新日期/Last Update:
1900-01-01