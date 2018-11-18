[目的/ 意义]新加坡是全世界最早推行“政府信息化冶的国家之一,政府在服务深度上位居世界第一,尤其是在智慧城市建设方面较为突出,政府分别于 2006 与 2014 年提出“智能国 2015冶“智慧国 2025冶 计划,致力于全球第一个智慧国的建设,研究新加坡“智慧国冶,对当前我国智慧城市建设具有重要的借鉴作用。 [方法/ 过程]通过对智慧国历史演变的详细梳理,并基于整体政府的分析视角,分析了其连接、收集、理解的“3C冶核心理念及其创新、整合、国际化的“3 In冶原则,归纳出新加坡在智慧国建设过程中所采取的“政府与你一起冶“多个机构、一个政府冶“共产共创冶“无缝流畅非碎片化冶等四种策略。 [结果/ 结论]最后根据新加坡智慧国的先进举措并结合我国智慧城市建设的实际情况,提出了进一步完善相关工作的对策性思考。