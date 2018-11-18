[1]沈 晶 韩 磊 胡广伟.政府数据开放发展速度指数研究*―――基于我国省级政府数据开放平台的评估[J].情报杂志,2018,(11):156.
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政府数据开放发展速度指数研究*―――基于我国省级政府数据开放平台的评估()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Open Government Data Development Velocity Index: a Research Based onAssessment of Provincial Open Government Data Portals in China
- 作者:
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沈 晶 韩 磊 胡广伟
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学政务数据资源研究所 南京 210023
- 关键词:
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开放政府 数据开放 政府数据 评估体系 发展速度指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]政府数据开放作为国家发展战略之一,已在全球范围掀起浪潮。 评估政府数据开放发展速度有助于政府数据开放更高效地开展。 [方法/ 过程]研究基于政府数据开放平台跨时间纵向发展视角,从开放程度提升度、更新频率兑现提升度、用户利用提升度 3 个维度建立政府数据开放发展速度评估体系;接着选取 5 个省级政府数据开放平台,分别于2017 年3 月和2018 年3 月爬取平台数据,进行数据清洗和统计分析,得到政府数据开放发展速度指数;最后,结合中国开放树林指数,进行政府数据开放发展态势分析。 [结果/ 结论]研究发现 5 个省级政府数据开放平台发展速度指数从高到低依次为广东(245. 54%)、贵州(54. 83%)、上海(44. 48%)、北京(19. 70%)、浙江(4. 72%),从政府数据开放发展态势来说,广东和贵州属于潜力平台,上海和北京属于成熟平台,而浙江属于非健康平台。
更新日期/Last Update:
1900-01-01