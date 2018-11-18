[目的/ 意义]政府数据开放作为国家发展战略之一,已在全球范围掀起浪潮。 评估政府数据开放发展速度有助于政府数据开放更高效地开展。 [方法/ 过程]研究基于政府数据开放平台跨时间纵向发展视角,从开放程度提升度、更新频率兑现提升度、用户利用提升度 3 个维度建立政府数据开放发展速度评估体系;接着选取 5 个省级政府数据开放平台,分别于2017 年3 月和2018 年3 月爬取平台数据,进行数据清洗和统计分析,得到政府数据开放发展速度指数;最后,结合中国开放树林指数,进行政府数据开放发展态势分析。 [结果/ 结论]研究发现 5 个省级政府数据开放平台发展速度指数从高到低依次为广东(245. 54%)、贵州(54. 83%)、上海(44. 48%)、北京(19. 70%)、浙江(4. 72%),从政府数据开放发展态势来说,广东和贵州属于潜力平台,上海和北京属于成熟平台,而浙江属于非健康平台。