[1]刘强.中国“情报学冶乱象和迷途的终结与选择―――基于信息与情报的本源内涵和学科机理与边界[J].情报杂志,2018,(11):1.
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中国“情报学冶乱象和迷途的终结与选择―――基于信息与情报的本源内涵和学科机理与边界()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Finality and Option of Chaos and Confusion of "情报学" in China―Based on the Connotation, Discipline Mechanism and Boundary of Information and Intelligence
- 作者:
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刘强
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报学 图书馆学情报学 学科边界
- 摘要:
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[目的/ 意义]依据“信息冶和“情报冶的语义内涵不同,厘清我国“图书馆学情报学冶(library and informationscience)与情报学(intelligence studies)的学科内涵差异,进而为划清学科边界提供依据,结束图书馆信息学的迷惘和“情报学冶乱象,有利于各自学科的科学建设与健康发展。 [方法/ 过程]从语义学视角切入,通过对“图书馆学情报学冶与情报学两个“舶来品冶学科的追根溯源,运用中外现实教育中的课程设置对比,探寻两个学科依迥异方法论准则和程序建立起的规则,推导并证明其不同的学科属性。 [结果/ 结论]“信息冶与“情报冶语义内涵不同决定了“图书馆学情报学冶与情报学的本质差异,我国的“图书馆学情报学冶实际该称之为“图书馆信息学冶,与情报学无关。 依方法论准则和程序建立起的规则迥异决定了“图书馆情报学冶与情报学不同的学科属性,我国学科设置中的“情报学冶也实则“信息学冶。 对“图书馆学情报学冶进行改革的精神可嘉,但不可强行融合或将“情报学冶从原有学科体系中拉出另起炉灶,否则极易造成图书馆信息学的空心化,也不利于情报学的健康发展,故应依据不同学科内涵相互借鉴和适度交叉,走各自建设之路是有利于各自学科建设和发展的应有理性选择。
更新日期/Last Update:
1900-01-01