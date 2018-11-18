[1]刘强.中国“情报学冶乱象和迷途的终结与选择―――基于信息与情报的本源内涵和学科机理与边界[J].情报杂志,2018,(11):1.



中国“情报学冶乱象和迷途的终结与选择―――基于信息与情报的本源内涵和学科机理与边界