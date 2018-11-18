[目的/ 意义]公共事件网络舆情发生偏差会引发社会恐慌和社会信任危机等问题,但已有研究缺少对公共事件网络舆情偏差影响因素的系统梳理。 [方法/ 过程]以国外 Web of Science 数据库和国内 CNKI 数据库收录的核心期刊中关于公共事件网络舆情主题的文献为分析对象,从不同利益相关主体的视角,系统分析了政府、媒体、公众对公共事件网络舆情偏差的影响。 [结果/ 结论]提出了网络舆情偏差的影响因素模型;发现政府部门做好顶层设计、媒体加强自身治理、公众不断提高媒介素养可以有效削弱公共事件网络舆情偏差和降低舆情偏差的负面影响。