[1]梁丽 池丽旭 张学福.中外典型智库建设比较研究[J].情报杂志,2018,(11):42.
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中外典型智库建设比较研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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42
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Comparative Study on the Construction of China and Foreign Typical Think Tanks
- 作者:
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梁丽 池丽旭 张学福
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1. 沈阳农业大学经济管理学院 沈阳 110866;2. 中国农业科学院农业信息研究所 北京 100081
- 关键词:
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智库 智库建设 管理方式 制度保障 案例分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析成熟智库的建设框架与内容,能够为我国智库建设实践提供理论依据和方案蓝图。 [方法/ 过程]选择国际知名智库作为典型案例,从功能定位、资源要素、管理方式、成果评估、成果宣传、制度保障六个方面,对比分析中外智库的建设情况,由此发现中外智库建设的差异性。 [结果/ 结论] 根据对充分案例的深入对比分析结果,我们可以看到,建设一家能够充分发挥功能作用、实现发展目标的智库机构,应该从功能定位、资源筹备、管理创新、制度保障等几个方面进行,其建设的根本原则是注重研究质量和信誉。
更新日期/Last Update:
1900-01-01