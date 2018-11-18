[目的/ 意义]分析成熟智库的建设框架与内容,能够为我国智库建设实践提供理论依据和方案蓝图。 [方法/ 过程]选择国际知名智库作为典型案例,从功能定位、资源要素、管理方式、成果评估、成果宣传、制度保障六个方面,对比分析中外智库的建设情况,由此发现中外智库建设的差异性。 [结果/ 结论] 根据对充分案例的深入对比分析结果,我们可以看到,建设一家能够充分发挥功能作用、实现发展目标的智库机构,应该从功能定位、资源筹备、管理创新、制度保障等几个方面进行,其建设的根本原则是注重研究质量和信誉。