[目的/ 意义]卫星及应用产业作为战略性新兴产业中的代表性产业,对于促进我国经济结构调整和升级具有十分重要的作用;我国卫星及应用产业在快速发展的同时,整体创新能力还不强,如何提高产业创新能力是当前亟待解决的一个重要问题。 [方法/ 过程]以卫星及应用产业为例,基于 1987-2016 年产学研联合申请发明专利数据,运用社会网络分析方法,对我国卫星及应用产业产学研创新网络的拓扑结构及演化规律进行分析。 [结果/ 结论]研究表明我国卫星及应用产业产学研创新虽然得到了快速发展,但整体创新效率不高,合作较为松散;从演化规律看,产学研创新网络整体规模不断增大,但网络密度不断下降;其中,大学的参与程度最高,企业次之,科研院所不具备明显的中心性。