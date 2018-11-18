[1]雷雨 吴超 冯宴熙.通用原理视域下的安全信噪生命周期理论研究[J].情报杂志,2018,(11):137.
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通用原理视域下的安全信噪生命周期理论研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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137
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Theoretical Research on Life Cycle of Safety Signal-to-noise under theGuidance of General Principles
- 作者:
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雷雨 吴超 冯宴熙
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1. 中南大学 资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
- 关键词:
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安全认知 安全信噪 安全信息环境 生命周期 降噪建议
- 摘要:
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[目的/ 意义]为了提高安全信息认知的准确性和效率,为了对信息污染进行治理,从安全信噪的角度出发,深入分析安全信噪生命周期,并提出降噪建议。 [方法/ 过程]首先,分析了安全信噪的定义、主要特点,并定义安全信噪比来表征安全信息环境的特点;其次,在霍顿对信息生命周期研究的基础上,划分了安全信噪的生命周期阶段,进一步分析安全信噪占比、安全信噪比、风险 3 个参量在安全信噪生命周期中的变化规律;最后,在安全信噪生命周期变化规律的基础上,从图形变换的角度分析降噪策略,提出阶段移动、上下平移和放缩变换 3 种降噪方法,以期为减少安全信息不对称提供科学合理的建议。 [结果/ 结论]结果证明:在安全信息认知过程中,安全信噪与安全信息关联紧密,并且可以从 3 个方面来采取降噪策略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01