[目的/ 意义]为了提高安全信息认知的准确性和效率,为了对信息污染进行治理,从安全信噪的角度出发,深入分析安全信噪生命周期,并提出降噪建议。 [方法/ 过程]首先,分析了安全信噪的定义、主要特点,并定义安全信噪比来表征安全信息环境的特点;其次,在霍顿对信息生命周期研究的基础上,划分了安全信噪的生命周期阶段,进一步分析安全信噪占比、安全信噪比、风险 3 个参量在安全信噪生命周期中的变化规律;最后,在安全信噪生命周期变化规律的基础上,从图形变换的角度分析降噪策略,提出阶段移动、上下平移和放缩变换 3 种降噪方法,以期为减少安全信息不对称提供科学合理的建议。 [结果/ 结论]结果证明:在安全信息认知过程中,安全信噪与安全信息关联紧密,并且可以从 3 个方面来采取降噪策略。