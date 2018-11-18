[目的/ 意义]政府和社会资本合作(Public-Private Partnership,简称“PPP冶)政策工具作为实现 PPP 国家政策预期目标的有效途径,在进行政策文本分析中具有重要作用。 通过梳理我国 PPP 国家政策的核心关切点和政策工具应用情况,为今后相关研究提供支撑。 [方法/ 过程]基于2014-2017 年228 份 PPP 国家政策文件,以供给型、环境型和需求型政策工具为切入点,按建立政策分析框架、定义分析单元、编码整理和量化统计等分析步骤,对样本政策从 X 基本政策工具和 Y PPP 国家政策适用项目阶段两个维度进行文本分析。 [结果/ 结论]研究结果表明环境型政策工具应用过溢,供给型和需求型政策工具应用较少,政策工具应用的不平衡是导致 PPP 项目中风险、合同管理等问题的重要因素。 针对研究结果分别提出政府在政策制定和政策工具应用上的对策和建议。