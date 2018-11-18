[1]靳海婷.论总体国家安全观下国家情报法机制构建*―――以“三层次冶和“三状态冶为框架[J].情报杂志,2018,(11):10.
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论总体国家安全观下国家情报法机制构建*―――以“三层次冶和“三状态冶为框架()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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10
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Construction of National Intelligence Law Mechanism underthe Concept of Overall National Security―――Taking the "Three Levels" and "Three States" as the Framework
- 作者:
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靳海婷
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中南财经政法大学 武汉 430074
- 关键词:
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总体国家安全观 国家情报 国家情报法机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]国家情报法机制构建是对总体国家安全观落实的具体回应,也是促使国家情报法律效力转变为法律实效的关键步骤,最终推进国家情报法治建设。 [方法/ 过程]国家情报法机制的建立,主要以国家情报的法律规范为基础,以国家情报法律关系为框架,以国家情报主体间权利与义务为内容。 因此,以总体国家安全观为指引,将国家情报法机制解析为国家间情报法律关系、国家机构间情报法律关系及国家与公民间情报法律关系三个层次,并结合情报合作、对抗及防御等状态,形成国家情报法机制的纵横构建结构。 [结果/ 结论]在反思与检讨中,具体化国家情报法机制的构建,最终形成国家情报法治的整体效应。
更新日期/Last Update:
1900-01-01