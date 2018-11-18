[目的/ 意义]国家情报法机制构建是对总体国家安全观落实的具体回应,也是促使国家情报法律效力转变为法律实效的关键步骤,最终推进国家情报法治建设。 [方法/ 过程]国家情报法机制的建立,主要以国家情报的法律规范为基础,以国家情报法律关系为框架,以国家情报主体间权利与义务为内容。 因此,以总体国家安全观为指引,将国家情报法机制解析为国家间情报法律关系、国家机构间情报法律关系及国家与公民间情报法律关系三个层次,并结合情报合作、对抗及防御等状态,形成国家情报法机制的纵横构建结构。 [结果/ 结论]在反思与检讨中,具体化国家情报法机制的构建,最终形成国家情报法治的整体效应。