[目的/ 意义]知识创新驱动的标准竞争行为研究开拓了技术标准化研究的全新视角,为合理解释企业标准竞争行为提供了强有力的理论支撑。 [方法/ 过程]构建面向技术标准化的知识创新螺旋模型,阐释技术标准化过程中隐性知识和显性知识的转化机理,在此基础上从生命周期视角剖析技术标准化与知识创新的协同作用机理,归纳总结知识创新驱动下标准竞争行为选择和转换的特殊规律。 [结果/ 结论]技术标准的产生和迭代是知识创新螺旋上升的过程,技术标准化各阶段与知识创新活动具有一一对应性。 标准竞争行为从根本上是由企业不断追求知识创新的内在机制决定,主要包括信息竞争型、技术竞争型、产业竞争型和市场竞争型四种行为组合,并随着知识创新目标的转换形成“非市场行为主导寅市场行为主导冶的知识传导路径。