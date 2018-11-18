[1]江焕辉 舒洪水.美国反恐情报变革研究:应对新问题与新挑战[J].情报杂志,2018,(11):16.
点击复制
美国反恐情报变革研究:应对新问题与新挑战()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年11期
- 页码:
-
16
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
-
Research on United States Counter-terrorism Intelligence Reform:Responding to New Problems and New Challenges
- 作者:
-
江焕辉 舒洪水
-
1. 西北政法大学反恐怖法学院 西安 710063;2. 广东警官学院 广州 510230
- 关键词:
-
恐怖主义 合作困境 反恐情报 情报体系 信息共享 美国
- 摘要:
-
[目的/ 意义]研究国际恐怖主义趋势和美国情报体系存在的问题,分析美国情报体系的困境和改革路径,给我国的反恐情报改革提供借鉴。 [方法/ 过程]通过对美国反恐情报的文献、文体和案例进行分析,揭示美国反恐情报体系新困境的表现形式、导致困境的原因和变革过程。 [结果/ 结论]研究表明,美国反恐情报体系为了应对新问题和新挑战,通过思维重构、信息共享机制和完善法律依据等变革措施提高监测、识别、预警和处置恐怖主义威胁的能力。 美国反恐情报变革对我国的启示,一是将情报融合思维纳入我国国家反恐情报中心工作体系;二是建立我国反恐情报的跨领域、跨层级和跨部门的信息分享机制;三是通过立法,搭建我国反恐情报信息共享合作平台,以提高我国反恐怖情报工作的融合水平和能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01