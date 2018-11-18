[目的/ 意义]研究国际恐怖主义趋势和美国情报体系存在的问题,分析美国情报体系的困境和改革路径,给我国的反恐情报改革提供借鉴。 [方法/ 过程]通过对美国反恐情报的文献、文体和案例进行分析,揭示美国反恐情报体系新困境的表现形式、导致困境的原因和变革过程。 [结果/ 结论]研究表明,美国反恐情报体系为了应对新问题和新挑战,通过思维重构、信息共享机制和完善法律依据等变革措施提高监测、识别、预警和处置恐怖主义威胁的能力。 美国反恐情报变革对我国的启示,一是将情报融合思维纳入我国国家反恐情报中心工作体系;二是建立我国反恐情报的跨领域、跨层级和跨部门的信息分享机制;三是通过立法,搭建我国反恐情报信息共享合作平台,以提高我国反恐怖情报工作的融合水平和能力。