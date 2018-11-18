[目的/ 意义]基因检测产业市场前景广阔,是各国政府重点扶持发展的产业,因此需要全方位地对基因检测产业进行竞争态势研究,明确我国竞争优劣势,发掘未来发展机会并应对相关挑战。 [方法/ 过程]采用以专利情报搜集分析为主的方法,从宏观环境、国家竞争力和研究主体三个层次对基因检测领域竞争态势展开分析。 [结果/结论]研究发现,中国作为基因检测领域的技术活跃者,虽然专利申请量绝对数量大、增长速度快,但是存在专利质量欠缺,研究主体研发效率低的问题。 未来中国一方面面临着第三代基因测序、CRISPR 等技术机会,以及美国和澳大利亚基因序列专利保护立场改变带来的市场机会;另一方面也面临着美国、欧盟等国家和地区的技术壁垒。 基于上述判断,对我国基因检测产业在技术发展策略、产学研策略、市场扩张策略和龙头企业发展方面提出针对性建议。