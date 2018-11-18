[1]¹¨ÔóÅô ÅíÏþ«h Íõ ºé ÌÀÖ¾Î°.ÁÚ±ÜÐÐÎªµÄÓ°ÏìÒòËØ:Ò»ÏîÖÊÐÔÔª·ÖÎö[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2018,(11):89.
µã»÷¸´ÖÆ
ÁÚ±ÜÐÐÎªµÄÓ°ÏìÒòËØ:Ò»ÏîÖÊÐÔÔª·ÖÎö()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2018Äê11ÆÚ
- Ò³Âë:
-
89
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2018-11-18
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
The Influencing Factors of NIMBY Behavior: A Qualitative Meta-analysis
- ×÷Õß:
-
¹¨ÔóÅô ÅíÏþ«h Íõ ºé ÌÀÖ¾Î°
-
1. ËÄ´¨´óÑ§-Ïã¸ÛÀí¹¤´óÑ§ÔÖºóÖØ½¨Óë¹ÜÀíÑ§Ôº ³É¶¼ 610207;2. µç×Ó¿Æ¼¼´óÑ§¹«¹²¹ÜÀíÑ§Ôº ³É¶¼ 611731;3. ËÄ´¨´óÑ§¹«¹²¹ÜÀíÑ§ÔºÒ¡ ³É¶¼ 610064
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
ÖÊÐÔÔª·ÖÎö ÁÚ±ÜÐÐÎª ÁÚ±Ü³åÍ»
- ÕªÒª:
-
Ò¡ [Ä¿µÄ/ ÒâÒå]ÁÚ±Ü³åÍ»×÷ÎªÒ»ÖÖµäÐÍµÄÉç»á³åÍ»,¸øÉç»áÎÈ¶¨Ôì³ÉºÜ´óÑ¹Á¦¡£ Ì½¾¿ÁÚ±ÜÐÐÎªµÄÓ°ÏìÒòËØ,Àí½â¹«ÖÚÎªºÎ½øÐÐÁÚ±Ü¿¹Õù,ÓÐÀûÓÚÔ¤·ÀÁÚ±Ü³åÍ»µÄ·¢Éú¡£ [·½·¨/ ¹ý³Ì]Ê×ÏÈ,»ùÓÚÒ»¶¨µÄÉ¸Ñ¡±ê×¼,µÃµ½ 66 ÆªÓÐ¹ØÁÚ±ÜÐÐÎªµÄÑÐ¾¿ÎÄÏ×;È»ºó,¶ÔÉÏÊöÎÄÏ×½øÐÐÕªÂ¼¡¢±àÂëºÍ¹éÀà;×îºó,½«ÎÄÏ×ËùÌ½ÌÖµÄÁÚ±ÜÉèÊ©·ÖÎªÈýÀà:ÎÛÈ¾Àà¡¢·çÏÕ¼¯¾ÛÀàºÍÎÛÃû»¯Àà,²¢°´Àà¶ÔÎÄÏ×Õ¹¿ªÖÊÐÔÔª·ÖÎö¡£ [½á¹û/ ½áÂÛ]Ó°ÏìÁÚ±ÜÐÐÎªµÄÒòËØÓÐ¹«ÖÚÐèÇóÂú×ã¶È¡¢·çÏÕÈÏÖª¡¢Õþ¸®ÐÐÎªÓëÌ¬¶È¡¢»·¾³ÒòËØ¡¢¹«¹²ÐÅÈÎ¡¢ÁÚ±Ü¾àÀë¡¢ÁÚ±ÜÇé½á¡¢¹«ÖÚÄÚÔÚÌØÕ÷¡¢¸ÐÖª¿¹Õù³É±¾ºÍÈË¿Ú±äÁ¿,ÆäÖÐ,Ç°ÈýÕßÎªÁÚ±ÜÐÐÎªµÄ¹Ø¼üÓ°ÏìÒòËØ¡£ ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ,·Ö±ðÌá³ö¹«ÖÚÃæ¶ÔÎÛÈ¾Àà¡¢·çÏÕ¼¯¾ÛÀàºÍÎÛÃû»¯ÀàÁÚ±ÜÉèÊ©Ê±,Æä²úÉúÁÚ±ÜÐÐÎªµÄ¹Ø¼üÓ°ÏìÒòËØ×éºÏ¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01