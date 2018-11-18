[1]陈 强.政务新媒体政策研究的国内外进展及未来取向[J].情报杂志,2018,(11):76.
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政务新媒体政策研究的国内外进展及未来取向()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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76
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research Progress and Future Orientation of Government New MediaPolicy at Home and Abroad
- 作者:
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陈 强
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西安交通大学新闻与新媒体学院摇 西安 710061
- 关键词:
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政务新媒体 政策研究 政策元素 政策发展
- 摘要:
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[目的/ 意义]勾勒政务新媒体政策研究的国内外进展及未来取向,缩小我国政务新媒体政策研究的“知沟冶,推动国内政务新媒体政策理论和实践发展。 [方法/ 过程]通过 EBSCOhost、Science Direct、SAGE Journals Online、Springer Link、Taylor & Francis Online 等数据库和 CNKI 数据库系统收集国内外政务新媒体政策研究成果并进行评估分析。 [结果/ 结论]政务新媒体政策的国外研究集中在政务新媒体政策制定的动因、内容维度与构成元素等,少数尝试考察政务新媒体政策与现行政策的关系、政策的跨国比较和政策有效性评估;国内研究尚处起步阶段,以总结国外政务新媒体政策的内容与效果为主,大多并未直接分析我国的政务新媒体政策,而是作为政策建议提出应该建立和完善政务新媒体相关规范和制度。 未来研究可系统考察我国政务新媒体政策的内容构成及形成原因、政务新媒体政策的扩散水平及扩散动力机制、政策的影响与效果、以及政务新媒体文件归档政策等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01