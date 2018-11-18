[目的/ 意义]勾勒政务新媒体政策研究的国内外进展及未来取向,缩小我国政务新媒体政策研究的“知沟冶,推动国内政务新媒体政策理论和实践发展。 [方法/ 过程]通过 EBSCOhost、Science Direct、SAGE Journals Online、Springer Link、Taylor & Francis Online 等数据库和 CNKI 数据库系统收集国内外政务新媒体政策研究成果并进行评估分析。 [结果/ 结论]政务新媒体政策的国外研究集中在政务新媒体政策制定的动因、内容维度与构成元素等,少数尝试考察政务新媒体政策与现行政策的关系、政策的跨国比较和政策有效性评估;国内研究尚处起步阶段,以总结国外政务新媒体政策的内容与效果为主,大多并未直接分析我国的政务新媒体政策,而是作为政策建议提出应该建立和完善政务新媒体相关规范和制度。 未来研究可系统考察我国政务新媒体政策的内容构成及形成原因、政务新媒体政策的扩散水平及扩散动力机制、政策的影响与效果、以及政务新媒体文件归档政策等。