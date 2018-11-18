[1]常 荔.政府跨部门知识共享的协同机制研究[J].情报杂志,2018,(11):164.
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政府跨部门知识共享的协同机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年11期
- 页码:
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164
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-11-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Synergistic Mechanisms of Government Inter-departmental Knowledge Sharing
- 作者:
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常 荔
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武汉大学 政治与公共管理学院,国家治理与公共政策研究中心摇 武汉摇 430072
- 关键词:
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纵向协同机制摇 横向协同机制摇 非正式协同机制摇 跨部门知识共享摇 部门间信任摇 政府组织
- 摘要:
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[目的/意义]分享和整合组织不同部门的知识对于提升政府治理能力极为关键。 政府跨部门知识共享所 具有的复杂性、风险性、嵌入性凸显出跨部门协同机制的重要性,但在现有知识共享研究中被忽视了。 [方法/过程] 基于协同理论,该文构建了部门间协同机制与跨部门知识共享关系的理论模型,并提出了相应的研究假设。 [结果/ 结论]实证研究发现:在三类协同机制中,横向协同机制不仅对跨部门知识共享具有直接正向影响,而且还通过部门 间信任对跨部门知识共享产生间接影响;纵向协同机制对跨部门知识共享产生直接正向影响;非正式协同机制通过 影响部门间信任而对跨部门的知识共享产生间接影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01