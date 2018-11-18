[目的/意义]分享和整合组织不同部门的知识对于提升政府治理能力极为关键。 政府跨部门知识共享所 具有的复杂性、风险性、嵌入性凸显出跨部门协同机制的重要性,但在现有知识共享研究中被忽视了。 [方法/过程] 基于协同理论,该文构建了部门间协同机制与跨部门知识共享关系的理论模型,并提出了相应的研究假设。 [结果/ 结论]实证研究发现:在三类协同机制中,横向协同机制不仅对跨部门知识共享具有直接正向影响,而且还通过部门 间信任对跨部门知识共享产生间接影响;纵向协同机制对跨部门知识共享产生直接正向影响;非正式协同机制通过 影响部门间信任而对跨部门的知识共享产生间接影响。