[1]周 源 杜俊飞 刘宇飞 郑文江.基于引用网络和文本挖掘的技术演化路径识别*[J].情报杂志,2018,(10):76.
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基于引用网络和文本挖掘的技术演化路径识别*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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76
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Identifying Technology Evolution Pathways by Integrating CitationNetwork and Text Mining
- 作者:
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周 源1 杜俊飞2 刘宇飞3 郑文江3
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1. 清华大学公共管理学院 北京 100084;2. 华中科技大学机械科学与工程学院 武汉 430074;3. 中国工程院战略咨询中心 北京 100088
- 关键词:
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技术演化路径 引用网络 拓扑聚类 文本挖掘
- 摘要:
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[ 目的/ 意义] 针对当前技术演化路径分析中存在的无法识别不同类型的演化路径、路径信息不够丰富问题,提出了一种将科技文献文本信息和引用信息相结合的技术演化路径的分析方法。[方法/ 过程] 下载文献数据,建立引用网络,对引用网络进行拓扑聚类,然后使用文本挖掘的方法对网络社区进行主题提取,结合不同时间段的网络社区之间的联系分析技术演化路径,并以增材制造领域为例进行实证研究。[结果/ 结论] 结果显示,发现了三种类型的技术演化路径,路径中提供了丰富的信息。这一结果可以为增材制造领域专家进行提供参考。同时这一结果表明,该方法可以有效地进行技术演化路径分析,并且可以识别不同类型的技术演化路径。
更新日期/Last Update:
1900-01-01