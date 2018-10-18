[目的/ 意义]伴随web 3. 0 时代的到来,不同社会群体在网络上的交际与冲突愈演愈烈,其中,网络民粹主义是网络群体交际与冲突的重要体现,是当前影响我国互联网政治生态和文化生态的重要因素。从文化内部不同群体之间的交际互动视角分析官、警、富等群体应对网络舆论的方式,对把握网络民粹主义成因,全面认识网络群体交际与冲突有重要意义。[方法/ 过程]基于共文化理论,以网络民粹主义事件为代表的网络群体冲突事件为例,分析官、警、富等“共文化群体”应对网络舆论的交际方式及其所属共文化实践,探讨其对网络民粹主义的影响。[ 结果/ 结论]研究发现:官、警、富等群体基于不同的交际方式与交际目标而形成的共文化实践对于网络民粹主义的滋生或消解有直接影响,对缓解网络群体冲突,促进不同群体间理解与交际有重要意义;只有通过具体分析不同的网络群体冲突事件,采用多种交际方式相配合,才可能引导民众舆论朝向客观理性的方向发展,尽可能避免民粹主义之势。