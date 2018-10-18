[目的/ 意义]在学术期刊评价中,TOPSIS 是一种应用较广的评价方法,但是该评价方法并没有考虑评价指标之间的协调发展,有必要对这个问题进行改进。[方法/ 过程]在分析TOPSIS 评价原理的基础上,提出根据评价对象到原点连线与理想解到原点连线夹角大小衡量评价指标协调度的方法,并与TOPSIS 相结合进行评价。[ 结果/ 结论]基于JCR2016 数学期刊的研究表明,协调TOPSIS 与原TOPSIS 评价结果具有较高的相关性,对于少数优秀期刊,协调TOPSIS 评价结果与TOPSIS 评价结果排序一致度较高,但对于绝大多数期刊,考虑协调度以后,评价结果排序差异较大。协调TOPSIS 评价法具有一定的通用性,可以广泛应用于需要考虑评价指标协调发展的评价领域。