[1]俞立平 伍 蓓 刘 骏.协调发展视角下的学术期刊评价*―――协调TOPSIS[J].情报杂志,2018,(10):189.
点击复制
协调发展视角下的学术期刊评价*―――协调TOPSIS()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2018年10期
- 页码:
-
189
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
-
A New Academic Journal Evaluation Method: Coordination TOPSIS
- 作者:
-
俞立平1; 2 伍 蓓1 刘 骏2
-
1. 浙江工商大学管理工程与电子商务学院 杭州 310018;2. 贵州财经大学管理科学学院 贵阳 550025
- 关键词:
-
评价指标 协调度 协调TOPSIS 期刊评价
- 摘要:
-
[目的/ 意义]在学术期刊评价中,TOPSIS 是一种应用较广的评价方法,但是该评价方法并没有考虑评价指标之间的协调发展,有必要对这个问题进行改进。[方法/ 过程]在分析TOPSIS 评价原理的基础上,提出根据评价对象到原点连线与理想解到原点连线夹角大小衡量评价指标协调度的方法,并与TOPSIS 相结合进行评价。[ 结果/ 结论]基于JCR2016 数学期刊的研究表明,协调TOPSIS 与原TOPSIS 评价结果具有较高的相关性,对于少数优秀期刊,协调TOPSIS 评价结果与TOPSIS 评价结果排序一致度较高,但对于绝大多数期刊,考虑协调度以后,评价结果排序差异较大。协调TOPSIS 评价法具有一定的通用性,可以广泛应用于需要考虑评价指标协调发展的评价领域。
更新日期/Last Update:
1900-01-01