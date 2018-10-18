[目的/ 意义]考察中国网络社会抗议的主要行动者有哪些? 并回应施洛兹曼等关于互联网是“ 强者的武器”的论断。[方法/ 过程]从2017 年“携程事件”出发,首先根据网上冲浪技能和网络影响力来对“强者”作出假定。其次基于1800 名微博用户的抽样调查数据,运用潜类别分析(LCA)方法划分网络社会抗议行动者类型。最后采用多项logistic 回归分析作为“强者”指标的个人背景特征变量与行动者类型间的关系。[结果/ 结论] 数据结果表明,存在4 类网络社会抗议行动者:抗议倡导者、个体化指向明确的抗议者、抗议响应和扩散者、不抗议者。网络社会抗议行动者主要由“强者”构成,并且现实生活中的强者依然扮演着网络社会“强者”和抗议主角的角色。此外,现实生活感受不幸福也是推动网民网络社会抗议的重要因素。