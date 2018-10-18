[1]余 慧 黄叶青.谁是中国网络社会抗议的主要行动者?*―――基于新浪微博平台的分析[J].情报杂志,2018,(10):147.
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谁是中国网络社会抗议的主要行动者?*―――基于新浪微博平台的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年10期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Who is the Online Social Protestor in China?―――An Analysis Based on Sina Weibo Survey
- 作者:
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余 慧1; 2 黄叶青3
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1. 复旦大学社会发展与公共政策学院 上海 200433;2. 上海立信会计金融学院法学院 上海 201620;3. 华东理工大学社会与公共管理学院 上海 200237
- 关键词:
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网络社会抗议 新浪微博 潜类别分析 多项logistic 回归分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]考察中国网络社会抗议的主要行动者有哪些? 并回应施洛兹曼等关于互联网是“ 强者的武器”的论断。[方法/ 过程]从2017 年“携程事件”出发,首先根据网上冲浪技能和网络影响力来对“强者”作出假定。其次基于1800 名微博用户的抽样调查数据,运用潜类别分析(LCA)方法划分网络社会抗议行动者类型。最后采用多项logistic 回归分析作为“强者”指标的个人背景特征变量与行动者类型间的关系。[结果/ 结论] 数据结果表明,存在4 类网络社会抗议行动者:抗议倡导者、个体化指向明确的抗议者、抗议响应和扩散者、不抗议者。网络社会抗议行动者主要由“强者”构成,并且现实生活中的强者依然扮演着网络社会“强者”和抗议主角的角色。此外,现实生活感受不幸福也是推动网民网络社会抗议的重要因素。
更新日期/Last Update:
1900-01-01