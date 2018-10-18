[目的/ 意义]通过对美国出口管制部门列入限制名单的实体( 包括企业,研究机构,个人以及其他类型的法人)进行分析,旨在探析美国出口管制部门将实体列入限制名单的动态及原因,为更好的应对美国对华出口管制提供参考。[方法/ 过程]从美国出口管制的监管部门和执行机构着手,在相关文献调研的基础上,对列入限制名单的实体进行国别统计,并结合具体案例对美国对华出口管制中的受限实体进行机构与行业技术类别、受限时间与原因等方面的深入分析,同时对名单中撤销的实体进行简要分析,并探索其竞争情报价值。[结果/ 结论] 从国家层面的科研机构、国家实验室、国有企业、高校到分布在各个行业的高技术民营企业,通过实体限制名单与出口管制产品清单协同作用,美国针对中国的高技术发展已经形成了全方位的产业限制打击,而中国要形成产业竞争力的充分条件之一就是要通过产业竞争情报打通各个环节,在反限制方面进行规则遵守及动态监测,避免掉入美国规则的陷阱。