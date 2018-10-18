[目的/ 意义] 随着中国国际地位的日益提升,世界各国对中国的关注程度不断增加,西方学术界研究中国对外关系特别是“中国崛起”问题的各类学术文献也大量出现。英美学者对于“中国崛起”问题的研究依赖于多种信息来源,其中来自于智库的信息源尤为重要,可以从中考察国内外智库在英美学者开展中国问题研究中的影响力。[方法/ 过程]通过选取SSCI 期刊相关主题论文样本,对其引用的西方智库和中国智库的信息源进行整体解读和个案分析,从而获知在有关“中国崛起”的研究中,英美学者所主要参考的智库信息源,考察和比较中西方智库的实际影响力。[结果/ 结论]医研究发现,英美智库成为主要信息源,中国智库的受关注程度和报告被引率相当低。为此,提出加强中国智库对外传播影响力的对策和建议,认为应重点推进研究所和社科院等专业机构的智库建设,打造国际品牌;不断增强中国高校等学术机构在国际上的学术传播,发挥资政作用;努力构建稳定的智库网站及时发布智库研究成果,使得信息源易被获取和利用。