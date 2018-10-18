[目的/ 意义] 在谣言传播过程中,个体的信息加工行为常引发谣言漂移现象,为了研究这种漂移现象及其机制,基于经典SIR 模型及无标度网络模型,构建信息变异下的谣言传播模型。[ 方法/ 过程] 将谣言信息表示为10纬向量,定义个体信息交互规则,从微观角度刻画谣言传播过程。引入谣言漂移熵及谣言漂移图谱衡量谣言传播的特征。[结果/ 结论]网民心理状态对谣言传播有显著影响,网民越是偏激,谣言传播就越快,持续时间越长,谣言混乱度越大,且存在一个网民心理状态的阈值,当冷静个体比例超过该阈值时,谣言漂移熵值显著减小;关键节点对谣言传播有显著影响,在1000 个结点的无标度网络中,控制少数关键节点就可以显著抑制谣言且效用最高;初始传播者数量对谣言变异程度无显著影响,但初始传播者数量的增加会加快谣言传播,缩短谣言持续时间。