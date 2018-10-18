[目的/ 意义]结合网络、专利及文献多源数据信息,建立企业研发方向识别与评估的研究框架。[ 方法/ 过程]通过网络爬虫爬取网络信息,并进行文本挖掘获取研发需求信息作为研究基础,结合企业领域专利需求信息二次检索,利用LDA 主题模型及主成分分析法识别企业技术空白,确定企业研发方向,并采用技术价值与技术范围指标评估企业研发方向。最后以无人机领域A 企业为例进行实证分析,通过文献信息佐证了研究的有效性。[ 结果/结论]综合基础研究与应用研究的多源数据信息有助于企业全面而综合识别并评估企业的研发方向,助力企业科学决策,为有效识别研发合作伙伴奠定基础。