[目的/ 意义] 在突发事件情境中,公众的风险感知不仅是应急管理工作的重要治理内容,还是突发事件演化的重要影响因素。因此,明晰公众风险感知的研究现状,对完善其引导机制和丰富突发事件演化的研究方法具有重要意义。[方法/ 过程]分别从风险感知的基本概念、影响因素、模型构建及其对突发事件演化的作用机制四个主要研究内容方面对现有文献进行了综述,并提出了当前研究的不足之处及未来可能的研究思路。[结果/ 结论]指出当前研究缺少考虑风险信息对风险感知的作用及风险感知在突发事件生命周期不同阶段的差异;提出未来研究应从公众需求信息与风险信息所造成的心理落差视角研究风险信息对风险感知的作用;提出在风险感知的刻画中应考虑突发事件生命周期各阶段内部因素和阶段间演变的因素。